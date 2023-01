Come racconta Gazzetta, quella diè unache i tifosi non dimenticheranno facilmente e neppure i giocatori, usciti con facce incredule e funeree. Un colpo da cui non sarà facile riprendersi e che potrebbe avere ripercussioni sul cammino della Signora. Dopo 8 partite di fila senza subire gol, in 90 minuti Madama ha perso scontro diretto e imbattibilità. Si è fermata la striscia positiva e anche quella dei minuti senza incassare reti (756). A far crollare la Signora è stato Osimhen, 185 centimetri di esplosività e capocannoniere della A. La Juventus invece nell’ultima di Andrea Agnelli presidente («Vogliamo dedicargli la vittoria», aveva detto Adrien Rabiot nel pre partita) non ha retto l’urto contro la prima della classe e contro il miglior attacco del campionato, scoprendosi indifesa e difficilmente difendibile.