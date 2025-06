Fabrizio Romano - Weah e Mbangula non andranno al Nottingham Forest: l'affare è saltato

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, ilha ufficialmente interrotto la trattativa con laper quanto riguarda il possibile trasferimento in Premier League di, finiti entrambi fuori dai convocati in occasione di Juventus-Manchester City.L'operazione sembrava ormai impostata sulla base di un pacchetto complessivo da 23 milioni di euro da innestare nelle casse bianconere. Il rifiuto di Weah, però, ha fatto saltare il banco. Il Nottingham, infatti, ha deciso di non proseguire nemmeno sul fronte Mbangula: la trattativa, dunque, è da considerare definitivamente sfumata.

Juventus e Nottingham Forest avevano, di fatto, raggiunto un accordo totale riguardo alla cessione in Inghilterra di Weah e Mbangula. Una doppia operazione da 23 milioni di euro complessivi: l'esterno americano era stato valutato 15 milioni, mentre per il belga il prezzo del cartellino era stato fissato a 8. Ma quando ormai tutto sembrava definito, la trattativa ha subito un pesante intoppo.A creare le prime crepe all'interno del quadro generale è stato proprio Weah. Il classe 2001, infatti, ha deciso dopo un'attenta riflessione di respingere la corte del club inglese, rifiutando il trasferimento in Premier. Dopo il secco rifiuto da parte dell'americano, ha preso parola anche il suo agente , il quale ha lanciato un attacco molto duro."Weah è un giocatore ed un compagno di squadra fantastico. Vedere gente comportarsi in questo modo per soldi ed egoismo mi ha deluso molto. È una vergogna. Finché sarò qui nessuno spingerà uno dei giocatori che assisto ad andare a destra o a sinistra come una marionetta. Sono contento che Tim abbia un'ottima preparazione ed una personalità tale da restare concentrato sulla partita", ha dichiarato Badou Sambague.Saltato il trasferimento di Weah, il club inglese ha interrotto la trattativa anche per Mbangula. Il Nottingham, infatti, ritiene che non ci siano più le condizioni necessarie per portare avanti un affare che ora va considerato definitivamente sfumato.