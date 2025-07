Fabrizio Romano - Viktor Gyökeres ha preso una decisione sul suo futuro

Dove andrà Viktor Gyökeres?

Era davvero vicino alla Juventus?

Quello di Viktor Gyökeres era un nome spesso accostato alla Juventus nel corso delle passate settimane. Il giocatore arrivato con un rapporto ai minimi storici con il suo club lo Sporting Lisbona sembrava sempre più lontano dal club nel suo futuro. Infatti, complici anche i numeri da capogiro della passata stagione sul giocatore si sono mossi diversi club tra cui anche la Juventus ma oggi stando a quanto riferisce Fabrizio Romano l'attaccante svedese avrebbe preso una decisione.Il giocatore ha infatti un accordo totale con l'Arsenal. Non vuole nemmeno fare ritorno allo Sporting, vuole solo che la trattativa possa concludersi in fretta. Non ha particolari richieste sulla formula di trasferimento ma vuole soltanto il club di Premier League. Nelle scorse settimane già l'Arsenal era sembrato in pole pronto a mettere sul piatto 60 milioni di euro per assicurarsi Viktor. Ora però è anche Viktor a volere solo l'Arsenal. Ci aveva provato anche il Milan di Massimiliano Allegri ma 60 milioni erano troppi e così i Gunners hanno superato la concorrenza.Ci sono stati dei contatti anche tra la dirigenza della Juventus e l'entourage del giocatore classe 1998. 68 goal in 66 presenze nell'ultima stagione. Poi la rottura totale con lo Sporting Lisbona. Ricorderete le parole del presidente del club qualche settimana fa e poi la risposta dell'attaccante. Rottura totale che ha favorito l'Arsenal che ora sta limando gli ultimi dettagli.





