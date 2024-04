Il Paris Saint-Germain ha una posizione molto chiara riguardo a Manuel Ugarte: nessuna possibilità di trasferimento in prestito durante l'estate. Questo è quanto riportato da Fabrizio Romano, attraverso i propri social, che ha confermato che nonostante le voci circolate,La decisione è stata presa internamente e il centrocampista rimarrà parte del club parigino per la prossima stagione. In attesa di ulteriori sviluppi, la Juve continuerà a sondare ulteriori profili, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo. Staremo dunque a vedere come evolverà la situazione.