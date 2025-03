Fabrizio Romano - Thiago Motta ancora in discussione, pronto il nome del sostituto

Getty Images



Thiago Motta a rischio

Chi potrebbe sostituire Thiago Motta?

I recenti risultati dellahanno acceso i riflettori sul tecnico Thiago. Sette goal subiti nelle ultime due partite e nessuno segnato. Due sconfitte pesanti, pesantissime, contro Atalanta e Fiorentina. Il sogno Scudetto svanito ed ora addirittura a rischio anche un posto per la prossima Champions League. Insomma, la Juventus non naviga di certo in buone acque. Ma Thiago Motta è davvero in discussione?Stando a quanto riferisce Fabrizio Romano il tecnico bianconero non sarebbe saldo alla guida tecnica della squadra, anzi, su di lui ci sarebbero ancora in atto diverse riflessioni dopo le ultime due sfide. Sarebbe anche pronto un sostituto in caso di separazione prima del termine della stagione.Al momento, sempre secondo Romano, il nome caldo per la panchina bianconera, qualora ci si separasse da Thiago prima del termine della stagione è quello di. Valutazioni in corso ma tutto può succedere.





