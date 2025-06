GETTY

Fabrizio Romano - Theo Hernandez continua a non aprire all'Al Hilal: cosa succede ora

34 minuti fa



Theo Hernandez sembra essere in uscita dal Milan e nelle scorse settimane era stato accostato anche alla Juventus. Il terzino francese però sembrava essere molto vicino al trasferimento in Arabia, nel dettaglio all'Al Hilal. Stando invece a quanto riferito da Fabrizio Romano nonostante Milan e club saudita avessero un accordo di massima per il trasferimento di Theo ora sembra essere Theo a continuare a non aprire all'Al Hilal con cui ancora non ha un accordo economico. A questo punto il club arabo potrebbe virare su altri obiettivi.