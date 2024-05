Fabrizio Romano ha parlato della situazione di Riccardo Calafiori: "Piace a tantissimi, la Juventus è la priorità. Il giocatore crede che fare un passaggio in Italia prima magari di andare all'estero può fare bene. Juventus e Bologna dovranno sedersi, può entrarci un giocatore nell'operazione. Nicolussi Caviglia può essere un'opzione. Ma sicuramente Calafiori vuole la Juve ed ha già un accordo di massima con il club"."Su Szczesny l'informazione che ho è che Thiago Motta non impazzisca per lui ma non ha tutta questa voglia di andare via. O arriva una proposta folle che può convincerlo ad andare via tipo dall'Arabia o diventerà complesso trovare una soluzione adesso", le parole del giornalista su SosFanta.