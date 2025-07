Romano - Scambio Alberto Costa-Joao Mario: il terzino del Porto apre, si attende la risposta della Juve

Getty Images

Joao Mario apre alla Juve

Porto e Juventus continuano ad approfondire i dialoghi relativi al potenziale scambio di mercato che potrebbe portare Alberto Costa in Portogallo e Joao Mario in bianconero. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il club portoghese ha proposto alla Juve lo scambio dei due esterni di destra aggiungendo anche un conguaglio di 3 milioni in favore della Vecchia Signora. Le parti sono in questo momento a colloquio per studiare i margini di una trattativa che potrebbe risolversi a stretto giro di posta.In attesa di comprendere margini e potenziali sviluppi della trattativa, Joao Mario - terzino destro classe 2000 - ha già dato il suo benestare ad un potenziale trasferimento alla Juventus dove andrebbe a prendere proprio il posto del connazionale. La volontà dell'esterno lusitano, dunque, c'è.

Si attende la risposta della Juve

Con la proposta del Porto e il sì del giocatore di fatto già incassato, ora tocca alla Juventus. Si attende infatti la risposta definitiva da parte del club bianconero. Tocca dunque a Madama rispondere all'offerta del Porto e decidere se concretizzare la traccia di mercato sull'asse Torino-Oporto.