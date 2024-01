Il giornalista Fabrizio Romano, intervenuto a Sos Fanta, ha parlato della situazione di Adrien Rabiot, il cui contratto con la Juve scadrà a giugno: "A livello di feeling c'è ottimismo sul rinnovo di Rabiot: credono che le prime conversazioni siano positive e si respira un certo ottimismo. La Juve pensa a come completare il centrocampo il prossimo anno con Rabiot". Fiducia quindi di arrivare all'accordo per la permanenza del centrocampista francese, pedina fondamentale per Massimiliano Allegri e in generale questa squadra. Rabiot che parlando di campo, salterà la partita contro l'Empoli ma sarà pronto per il derby d'Italia con l'Inter.