Fabrizio Romano - Offerta del Napoli per David: trattativa avviata

AFP via Getty Images

Testa al presente, e all'obiettivo Scudetto, ma con la mente già proiettata al futuro e ad una campagna di rafforzamento che si preannuncia scoppiettante. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, ilha mosso i primi passi concreti per arrivare all'attaccanteIl centravanti canadese lascerà il Lille in estate a parametro zero dopo la naturale scadenza del suo contratto che terminerà il prossimo 30 giugno. Di conseguenza, dal primo giorno del mese di luglio il classe 2000 sarà libero di firmare a 'zero' con qualsiasi club. E nelle ultime ore il Napoli sembrerebbe aver scalato diverse posizioni presentando una prima proposta.

Offerta ufficiale

Dettagli da definire

Il Napoli ha presentato una proposta a Jonathan David e, attualmente, le parti stanno trattando per provare a formalizzare un affare a parametro zero che andrebbe a rinforzare in maniera molto importante il pacchetto offensivo del Napoli che, nella prossima stagione, tornerà a disputare anche la Champions League.La trattativa, come detto, è in corso, con il club partenopeo che ha già inviato all'entourage del calciatore un'offerta, anche se figurano ancora dettagli importanti ancora da discutere e evidentemente da definire. In altre parole, non siamo propriamente vicini al traguardo, ma il Napoli, per David, fa davvero sul serio.