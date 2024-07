nella giornata di oggi ha firmato il suo contratto con la. L'ex portiere delè approdato in bianconero con la formula del prestito di 4,5 milioni di euro, con riscatto fissato a determinate condizioni. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, l'acquisizione del portiere mette definitivamente alla porta, che ormai risulta fuori dal progetto tecnico.Affare ormai chiuso tra ile laper il centrocampista francese, che non prenderà parte alle Olimpiadi per volontà del nuovo club.