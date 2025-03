Fabrizio Romano: 'Meno del 50% di possibilità di vedere Thiago Motta sulla panchina della Juventus l'anno prossimo'

AFP via Getty Images



Futuro Thiago Motta, parla Fabrizio Romano

Il noto esperto di mercato Fabriziotramite il suo canale YouTube ha parlato del futuro die della possibilità che sia lontano dalla Juventus. Queste le sue parole:"Si è parlato tanto di un possibile cambio imminente. Ad oggi la Juventus non ha contattato qualcuno per un cambio immediato, vedremo le prossime partite qualora la situazione peggiorasse. In estate però ci risulta ci sia una concreta possibilità di vedere un cambio di allenatore. Come possibilità oggi di vederlo sulla panchina l'anno prossimo siamo sotto al 50%. Non è una decisione definitiva ma il feeling al momento è questo".