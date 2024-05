Ieri sera, al termine di una stagione vissuta da protagonista dall'inizio alla fine con 11 gol e 3 assist all'attivo, si è trovato costretto ad assistere alla retrocessione del, condannato alla Serie B dopo un solo anno dal ritorno nel massimo campionato. Ora Matiassi concederà un po' di meritato riposo, ma poi per lui arriverà il momento di definire il suo futuro. Che adesso, come confermato da Fabrizio Romano, sembra più lontano dalla, propensa a cederlo per fare cassa e reinvestire i proventi della cessione sul mercato, per obiettivi di prima fascia come Riccardo Calafiori e Teun Koopmeiners. Sul giovane argentino sono già segnalati diversi club europei.