Nonostante i recenti collegamenti, Massimilianonon è un'opzione attualmente presa in considerazione per il ruolo di nuovo allenatore capo dell'Al Ittihad. La squadra saudita sta esplorando diverse possibilità per trovare il giusto allenatore che possa guidare la squadra verso il successo, ma al momento Allegri non è parte dei piani. Questa decisione potrebbe essere dovuta a varie ragioni, tra cui differenze di visione strategica o preferenze della dirigenza. Resta da vedere chi sarà la scelta finale per assumere le redini della squadra e guidarla verso il futuro.