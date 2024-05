Juventus-Thiago Motta, parla Fabrizio Romano

Il noto volto ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano tramite un video sul suo canale YouTube ha parlato della situazione attuale della panchina dellae del possibile approdo dell'attuale tecnico delalla guida della Vecchia Signora nella prossima stagione. Queste le sue parole:"La priorità di Thiago Motta è quella di andare alla Juventus e la Juventus ha una priorità ed il suo nome è Thiago Motta. Le parti si vogliono a vicenda, tuttavia non c'è ancora niente di firmato e nemmeno di definito. Si deve aspettare ancora per arrivare ai passaggi formali e questo non è mai un dettaglio quando c'è un contratto da firmare. Il Bologna, ovviamente, ci sta provando fino all'ultimo a trattenerlo. Vedremo come andrà a finire, ma ciò che è certo è che Thiago Motta è il favorito per la panchina della Juventus, nonostante sia stato accostato a diversi club come Chelsea o Manchester United".