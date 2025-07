Fabrizio Romano - Juventus, nuovi contatti per Sancho: una concorrente è fuori dalla corsa

Dopo aver di fatto definito la trattativa che porteràa vestire la maglia bianconera - con l'attaccante canadese che venerdì sarà a Torino per le visite mediche - ecco che lacontinua a lavorare ad un altro colpo di rilevanza per il proprio comparto offensivo.Il nome finito in cima alla lista dei desideri è ovviamente quello di, esterno offensivo inglese classe 2000, fuori dal progetto Manchester United dopo la stagione (altalenante) vissuta in prestito con la maglia del Chelsea. Sull'ex Borussia Dortmund, come detto, la Juventus è pronta a fare sul serio.

Contatti con gli agenti

Fenerbahce fuori dalla corsa

Come riferito da Fabrizio Romano, anche nella giornata di oggi ci sono stati contatti tra il club bianconero e l'entourage del fantasista inglese per approfondire i margini di una potenziale trattativa alla quale la Juventus sta lavorando alacremente. Nei prossimi giorni, dunque, si attendono importanti sviluppi con la Juve che, dopo David, vuole piazzare un altro grande colpo.Sono diversi i club che hanno preso contatto e informazioni con l'entourage di Jadon Sancho, ma tra questi non bisogna più considerare il Fenerbahce. Il club turco è infatti da considerare fuori dai giochi.