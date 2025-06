Fabrizio Romano - Juve in corsa per Gyokeres: contatti tra Comolli, Chiellini e gli agenti nelle ultime ore

Calciomercato/Getty

Uno dei grandi nomi, se non il più grande in assoluto, dell'estate 2025 è quello di, l'attaccante svedese di proprietà delloe reduce da una stagione mostruosa condita da 54 goal in 52 partite complessive tra tutte le competizioni disputate con il club lusitano.Semplicemente, una macchina da goal destinata a diventare l'oggetto dei desideri di diversi top club europei che, nel corso della prossima sessione proveranno ad aggiudicarsi il cartellino del classe 1998, ormai pronto a salutare lo Sporting per imbarcarsi verso una nuova avventura con mezza Europa ai suoi piedi.

Contatti con gli agenti

L'Arsenal è concentrato su Sesko

Contatti col Manchester United

Suggestione Al-Hilal

Tra le squadre ufficialmente iscritte alla corsa per il centravanti svedese, tuttavia, c'è anche la Juventus. Il club bianconero, secondo quanto riferito da Fabrizio Romano è infatti fortemente interessato all'ex Coventry e continua a monitorare il fronte con estrema attenzione. Una traccia di mercato tutta da seguire, perché la società zebrata vuole giocarsi le sue chance.Come riferito da Fabrizio Romano, nelle ultime settimane era stato Cristiano Giuntoli ad avviare i primi contatti con l'entourage del bomber svedese, ma nonostante il licenziamento dell'ormai ex Football Director bianconero, la pista è rimasta comunque piuttosto calda persino con l'insediamento nei quadri dirigenziali di Damien Comolli, coadiuvato dalla figura di Giorgio Chiellini.Morale della favola, cambiano gli attori protagonisti ma non l'obiettivo: la Juve è concretamente su Gyokeres e le prime telefonate interlocutorie sono sicuramente servite per gettare le prime solide basi per quella che potrebbe essere, nell'eventualità, l'operazione più importante dell'estate bianconera, con il classe 1998 che potrebbe ereditare il posto che con ogni probabilità verrà lasciato da Dusan Vlahovic.E la concorrenza per Gyokeres? Si preannuncia, come da copione, molto agguerrita. Chi sembra leggermente defilato in questo momento è l'Arsenal che, dal canto suo, sta lavorando con insistenza sull'affare relativo a Benjamin Sesko, il centravanti di proprietà del Lipsia che Mikel Arteta vorrebbe ai Gunners. Considerare i londinesi tagliati fuori dalla corsa sarebbe evidentemente un azzardo: l'Arsenal, infatti, non va escluso dall'elenco delle pretendenti, quantomeno fino a quando la trattativa per Sesko non subirà una forte accelerata.Tra i club che nelle ultime ore hanno riavviato i contatti con i rappresentanti dell'attaccante di Stoccolma, c'è anche il Manchester United che punta forte sul fattore Ruben Amorim, tecnico con il quale lo svedese è letteralmente esploso allo Sporting. Un club della caratura dello United va sempre tenuto in fortissima considerazione, anche se la mancata qualificazione alla prossima Champions League potrebbe in un certo senso pesare nella potenziale costruzione dell'operazione.Sfumato l'arrivo di Osimhen, l'ambizioso e ricchissimo Al-Hilal potrebbe infatti provare a bussare alla porta della Sporting per provare ad imbastire un'altra maxi operazione. Il club saudita, nel frattempo, ha già effettuato i primi sondaggi con gli agenti del calciatore, la cui volontà - al momento - sembrerebbe quella di voler continuare in Europa.