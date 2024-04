Manna al Napoli: può essere il nuovo direttore sportivo

A riportarlo è Fabrizio Romano, che spiega come l'attuale dirigente della Juventus possa lasciare il club a fine stagione per un ruolo da solista.Il percorso inverso rispetto a quello fatto dameno di un anno fa, con destinazione Napoli. Come scritto, è il principale candidato a diventare il nuovo Direttore Sportivo a partire dalla prossima stagione. I contatti sono già avvenuti e Manna dovrebbe diventare il nuovo direttore del progetto del Napoli che verrà.