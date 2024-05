Allegri Juve, le parole di Fabrizio Romano

Thiago Motta Juve, le parole di Fabrizio Romano

Thiago Motta Juve, cosa manca

Si avvicina il finale di stagione, si avvicina la finestra estiva di mercato e come di consueto si scatenano le voci, le indiscrezioni. Normale che sia così, soprattutto verso un’state che si prospetta rovente dal punto di vista delle panchine. Il futuro di Allegri , chi siederà sulla panchina della, cosa farà Thiago Motta . Soprattutto questi gli interrogativi per i tifosi bianconeri.Negli ultimi giorni Thiago Motta è stato spesso accostato al Milan che lavora per il post Pioli. Per quel che riguarda la Juventus, invece, c’è chi ipotizza che con il raggiungimento degli obiettivi Champions League e Coppa Italia, Massimiliano Allegri potrebbe essere riconfermato. Su questi temi è intervenuto Fabrizio, in una live su Twitch di Sos Fanta.Le parole di Fabrizio Romano su Massimiliano Alelgri e il suo futuro: “La situazione rimane la stessa e a noi non risulta alcun cambiamento:. La priorità della Juventus continua ad essere Thiago Motta”.Fabrizio Romano ha poi proseguito: “Non ci sono ancora firme e ufficialità, ma la società e il tecnico condividono la stessa linea per il futuro della squadra”.Per la definizione della situazione, per le firme, per le ufficialità, bisognerà aspettare. Questione anche – e soprattutto -, di rispetto del lavoro di tutti e delle giuste tempistiche. Siachesi stanno giocando obiettivi importanti in questo finale di stagione. Quando i club arriveranno al traguardo, allora ogni nodo potrà essere sciolto.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.