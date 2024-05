Juventus, i dettagli del contratto a Thiago Motta

Laha raggiunto l'accordo per, sarà lui il prossimo allenatore della Vecchia Signora per la prossima stagione. Come riferisce Fabrizio Romano tramite il proprio profilo X la Vecchia Signora avrebbe inviato una documentazione formale a Thiago Motta da rivedere e per firmare un contratto triennale.Accordo concordato la scorsa settimana e adesso sarà firmato in modo che il tecnico italo brasiliano diventi ufficialmente l'allenatore della Juventus. Adesso manca davvero soltanto la firma e Thiago dopo i saluti al Bologna della scorsa settimana approderà a Torino.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.