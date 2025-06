Fabrizio Romano - Il Milan sogna Luka Modric: cosa filtra

un' ora fa



Non solo il valzer delle panchine: in Serie A diverse squadre stanno già pensando ai rinforzi per la prossima stagione per migliorare le rispettive rose. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Milan sta sognando il colpo Luka Modric per quest'estate.



Il nuovo direttore sportivo rossonero Igli Tare avrebbe già discusso internamente il nome del centrocampista croato, che lascerà il Real Madrid dopo ben 13 stagioni e dunque sarebbe un acquisto a parametro zero, dato che il contratto è in scadenza.



Modric ha già ricevuto l'interesse di diversi club europei dopo la sua decisione di separarsi dai Blancos, ma al momento il giocatore non ha alcuna fretta di scegliere la sua prossima destinazione.