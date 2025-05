Fabrizio Romano - Francisco Conceicao verso il ritorno al Porto: la Juventus non pensa al riscatto

Conceicao può restare alla Juventus?

Ore e anzi forze meglio dire giorni di riflessione in casa Juventus. Negli uffici della Continassa si prendono delle decisioni per iniziare a pianificare quella che sarà la Vecchia Signora della prossima stagione. Un punto interrogativo è quello che riguarda il futuro di Francisco Conceicao. L'esterno portoghese arrivato alla Juventus dal Porto la scorsa estate.Stando a quanto riferito poco fa da Fabrizio Romano al momento la Vecchia Signora non sta pianificando di esercitare la clausola per acquistare il giocatore. Che, quindi, salvo cambio di programma, farà ritorno al Porto per poi capire quale sarà il suo futuro.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui