Nella stagione attuale con la maglia dellail centrocampista brasiliano classe 1996si è messo in mostra ed è stato uno dei protagonisti della formazione guidata da Vincenzo Italiano. Questo però, stando a quanto riferisce Fabrizio Romano, non basterebbe a convincere il club toscano a riscattare il centrocampista. La Fiorentina infatti ritiene troppi i 20 milioni richiesti dalla Juventus per il riscatto del suo cartellino. Per questo Arthur farà ritorno a Torino e verrà destinato nuovamente ad un prestito. Anche se alla fiorentina aveva fatto bene in questa stagione.