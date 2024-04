Felipe Anderson-Juventus: le ultime notizie

La Juventus è a un passo da. A riportarlo è Fabrizio Romano, attraverso i suoi social: l'esterno brasiliano sembra davvero vicino a vestire la maglia della Juventus, e nelle ultime ore il club bianconero ha formalizzato la sua offerta definitiva.Le parti viaggiano spedite verso un accordo. E Felipe, che va in scadenza a giugno con i biancocelesti, adesso è più vicino alla firma, per la quale gli ostacoli sono sempre più in diminuzione.Cosa manca? La parte sostanziale: pochi passaggi prima di apporre le firme sui contratti, l'accordo è davvero a un passo e la Juventus sta lavorando alacremente per chiudere quanto prima il colpo Felipe Anderson. Il primo approccio a dicembre 2023, adesso la stretta finale. Felipe sarà presto bianconero, secondo Fabrizio Romano.