Di Gregorio-Juventus: le ultime notizie

Adesso ci siamo: Michelepotrebbe diventare uno dei primi colpi della Juventus. Tutta targata Cristiano Giuntoli. Il portiere del Monza è da tempo nel mirino bianconero, e la cena con Galliani avrebbe portato buoni frutti.Segnali positivi anche nell'ultimo periodo, con Di Gregorio pronto a cambiare maglia. C'è già l'ok del ragazzo.Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, laha avviato nuovi contatti con il Monza per il trasferimento del portiere Michele Di Gregorio. La trattativa sta procedendo positivamente, e si attende un accordo totale sulle cifre finali dell’operazione.È già stata raggiunta un’intesa di massima sul contratto tra Di Gregorio e il club bianconero. Tuttavia, per fare spazio al nuovo arrivo, uno tra gli attuali portieri delladovrà essere ceduto. Questo passo è necessario per gestire l'organico e il budget della squadra in vista della prossima stagione.