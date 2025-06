Getty Images

Fabrizio Romano - Il Crystal Palace pensa a Tiago Djalò: la posizione della Juventus

2 ore fa

1

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il Crystal Palace sarebbe fortemente interessato all'acquisto di Tiago Djalò. Il difensore portoghese, prelevato a gennaio 2024 dalla Juventus, ha disputato l'ultima stagione in prestito al Porto.



I portoghesi, anche a causa di un comportamento non propriamente irreprensibile fuori dal campo, hanno deciso di non procedere con il riscatto del giocatore che farà provvisoriamente ritorno a Torino.



Provvisoriamente, appunto. Perché l'opzione Premier League potrebbe diventare davvero concreta. Il Crystal Palace, infatti, disputerà l'Europa League nella prossima stagione e sarebbe quindi intenzionato all'acquisto di un nuovo difensore centrale. Djalò, appunto, è in cima alla lista.