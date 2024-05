Futuro Calafiori, gli aggiornamenti

Il difensore del Bologna è stato autore di una doppietta, con standing ovation finale quando è uscito dal campo. Una serata che arriva dopo una stagione da assoluto protagonista, come coronamento del percorso fatto a Bologna con Thiago Motta. Si ritroveranno ancora insieme?Il giornalista Fabrizio Romano ha parlato della situazione die dell'intreccio con Thiago Motta: "Calafiori è nella rosa dei candidati di alcuni top club europei dopo l'ottima stagione al Bologna; la Juventus è sul giocatore da febbraio.L'italo-brasiliano è l'allenatore che la Juve ha scelto per la prossima stagione e nei prossimi giorni Thiago comunicherà il suo futuro.Come ormai è noto,, che riceverà il 40/50% della futura vendita del difensore. Intanto, Calafiori ha parlato del suo futuro nel post partita di Bologna-Juventus lasciando molta incertezza: "Non lo so, non lo so ancora...".