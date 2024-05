Dopo giorni di trattativa Antonio Conte è pronto a diventare il nuovo allenatore del Napoli. L'accordo tra l'allenatore e il club è ormai blindato e si attendono solo le firme. La conferma è arrivata da Fabrizio Romano: "Antonio Conte nuovo allenatore del Napoli, ci siamo! Accordo raggiunto su ogni dettaglio comprese le aggiunte, al netto dello stipendio fisso, dei diritti d'immagine e dei membri dello staff. Conte firmerà il contratto valido fino a giugno 2027, documenti approvati."L'ex allenatore di Juventus ed Inter tornerà quindi in Italia dopo l'esperienza in Premier League con il Tottenham. Il suo nome era stato accostato a diversi club italiani, in particolare il Milan che però ha poi deciso di puntare su Fonseca per sostituire Pioli.