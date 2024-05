Alvaroè stato accostato ad un possibile ritorno alla Juventus stando alle ultime voci di calciomercato. Stando a quanto riferisce Fabrizio Romano sul proprio profilo X il centravanti spagnolo potrebbe lasciare l'Atletico Madrid nel corso della sessione estiva di calciomercato. Alvaro infatti avrebbe una clausola rescissoria per liberarsi dai colchoneros con un prezzo fissato a 12 milioni di euro. Ii suo futuro è ancora in bilico e dipenderà probabilmente dal prossimo valzer delle punte. Però non è certa la sua permanenza all'Atletico Madrid.