Juventus-Allegri: parla Fabrizio Romano

Sono le ultime - al momento - immagini dell'Allegri bis e sembrano destinate ad esserlo per sempre. Sì, perché dopo questa vittoria, dopo questi tre anni, la fine ora è davvero a un passo. Il nervosismo, il caso con Giuntoli, lo stress accumulato per tre stagioni complesse, per motivi diversi, e le ultime voci, che lo vogliono fuori dalla Juventus in favore di Thiago Motta, assomigliano proprio al principio della chiusura del cerchio.Nella giornata di ieri, il noto volto ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano tramite un video sul suo canale YouTube ha parlato della situazione attuale della panchina dellae del possibile approdo dell'attuale tecnico delNella notte, poi, ha ribadito chiaramente la corrente attuale - anche citata dallo stesso Allegri in maniera involontaria - che vuole Max lontano dalla Juventus.