Le parole di Fabrizioa Tv Play:"Io credo che i calciatori che ci sono adesso nella Juventus non abbiano ancora una personalità da Juve. Forse la potranno acquisire nel tempo, ma al momento non sono calciatore caratterizzati dallo storico DNA bianconero. Il monte ingaggi non c’entra nulla. Ci sono tantissimi calciatori che guadagnano poco e che sono più forti di coloro che guadagnano tanto. Continuo a dire che la Juventus, per la rosa che ha, stia facendo un campionato molto importante. Oserei dire che Allegri sta facendo un mezzo miracolo".