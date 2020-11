4









Fabrizio Corona ha di recente pubblicato un libro, dal titolo Come ho inventato l'Italia, in cui ripercorre varie tappe della sua vita e, ad un certo punto, si sofferma sul suo rapporto con il mondo del calcio. Nelle sue considerazioni, Corona lancia un attacco anche a Cristiano Ronaldo: "Da piccolo giocavo a calcio per le vie di Catania con la maglia dell'Inter e credevo che i calciatori fossero delle specie di divinità. Quando li ho conosciuti ho capito che erano un branco di subumani. Da adolescente ho creduto nei divi dello spettacolo, nella loro grandezza sovrumana. Quando li ho conosciuti li ho ridimensionati: erano dei microbi. Oggi vedo Cristiano Ronaldo su Instagram e sento puzza di sfiga".