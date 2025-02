Fabrizio Bava – Juventus, l’impatto del calciomercato invernale sugli obiettivi di bilancio

Bilancio Juve, l’impatto del mercato invernale

Gli acquisti

L’impatto in campo si misurerà già dalle prossime partite. Ma che impatto ha avuto il calciomercato invernale della Juventus sugli obiettivi di bilancio che, ricordiamo, mirano al pareggio il 30 giugno 2027? Di questo ha parlato, professore presso il Dipartimento di Management "Valter Cantino" dell’Università di Torino, sul suo blog. Kelly Lloyd Casius e Alberto Oliveira Baio incideranno sui costi fissi del club per ingaggi e ammortamenti. Kelly, il cui trasferimento sarà trattato come definitivo, avrebbe un ingaggio stimato di 4,7 milioni lordi annui, mentre Alberto di circa 940 mila euro lordi. Con contratti ipotizzati di 4,5 anni, l’ammortamento annuo sarà di 3,88 milioni per Kelly e 2,77 milioni per Alberto. L’incremento complessivo dei costi fissi supererà i 12 milioni di euro annui, senza considerare eventuali bonus legati ai risultati sportivi, la cui incidenza non è nota.

Mercato in uscita

Le conclusioni

Il professor Fabrizio Bava tira le somme, compreso il mercato in uscita: “12 milioni di incremento di costi fissi – 2,8 di riduzione = + 9,2 (nell’ipotesi di sostituzione di Danilo con un giocatore di pari peso a Conto economico). Sostanziale pareggio se Danilo non sarà sostituito nel prossimo mercato estivo. Considerato che, numericamente, i giocatori in uscita sono stati due e due sono stati sostanzialmente acquisiti in via definitiva, è un’ipotesi plausibile”.A differenza del mercato estivo, quello invernale non ha inciso sulla riduzione dei costi, essenziale per raggiungere la sostenibilità economica entro il 30 giugno 2027, ma non ha nemmeno peggiorato la situazione.