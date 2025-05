Fabregas su Antonio Conte: 'È un fenomeno'

Cesc Fabregas, oggi allenatore del Como, ha raccontato il suo percorso da tecnico in una lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport, soffermandosi con parole di grande ammirazione su Antonio Conte, suo ex allenatore ai tempi del Chelsea."Antonio è un fenomeno, un fenomeno. Potrei giocare e allenare giorno dopo giorno come fa Antonio? Sicuramente no. Però ho imparato tantissimo. Da Antonio, dalla sua metodologia e, soprattutto, dal suo messaggio costante, dalla sua idea. La mia è un po’ diversa dalla sua, tuttavia lui con la sua chiarezza e autorevolezza ti porta sempre all’obiettivo", ha dichiarato l’ex centrocampista.

Fabregas ha poi parlato della varietà di stili presenti nel calcio moderno, sottolineando l’importanza della coerenza e della credibilità nel trasmettere un’idea: "Ci sono tanti modi di fare calcio e non se ne può escludere uno. Simeone vince alla sua maniera, Guardiola alla sua, così come José e Conte. Sono tutti stili differenti, però è calcio vero. È importante credere in quello che si fa".Infine, ha concluso con una riflessione sul rapporto con i calciatori: "Il giocatore intelligente ti guarda in faccia, ti analizza". Una lezione di leadership che Fabregas porta ora nel suo Como.