Non solo Cristiano Ronaldo o Leo Messi. L’affare per il Pallone d’oro rischia di non essere una corsa a due come avvenuto nell’ultima decade, ad eccezione dell’ultima stagione. Il successore di Luka Modric potrebbe essere Eden Hazard. La sua candidatura emerge prepotentemente dopo la doppietta con cui ha steso l’Arsenal nella finale di Europa League, trascinando il Chelsea alla vittoria. Ora, nel futuro del belga, c’è il Real Madrid. E l’ex compagno di squadra Cesc Fabregas tifa per lui nella corsa al premio individuale più ambito: “Purtroppo non credo che il Chelsea possa garantirgli il livello a cui ambisce per vincere trofei di squadra e personali, anche in chiave Pallone d'Oro. Al Real questo sarebbe possibile”.