Cescè ufficialmente un nuovo giocatore del Como. Un acquisto esaltante per la squadra lombarda, presentato oggi in conferenza stampa. E lo spagnolo ha anche parlato di Buffon: "Sono contento di ritrovarlo in campo - ha detto Fabregas sull'ex portiere della Juventus - gli ho già fatto due gol in passato, perché non fargliene un terzo", ha poi sorriso. "Il fatto che ci siano due campioni del mondo dimostra che la Serie B è di alto livello", ha concluso.