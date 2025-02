Fabregas protesta dopo Como-Juventus: 'Il mani di Gatti? Ci sono cose contro cui non si può lottare. Ho dubbi sull'uso del VAR'

Getty Images

Le parole didopoa Sky:"Sono soddisfatto della partita, non meritavamo di perdere. Abbiamo fatto sessanta minuti ottimi.Douvikas prende la tocca con il petto e Gatti spinge la palla con la mano, se lui non l'avesse toccata avremmo avuto un'occasione nitida davanti alla porta. Oggi non sto zitto è già successo tante volte: con la Lazio Gigot fa un'entrata dura contro Paz, non fischiano niente e noi perdiamo un giocatore. Un fallo chiarissimo a metà campo contro il Milan non fischiato, e da lì prendiamo goal. In Como-Udinese Goldaniga non tocca l'avversario, prende il secondo giallo e viene espulso. Con la Lazio Pellegrini, già ammonito, fa fallo su Diao e non viene fischiato nulla. E' da tante partite che succedono queste cose, devo difendere la città e la squadra di Como. Adesso basta. Non do colpa all'arbitro perché può starci che non lo veda, ma se questa giocata non viene individuata dal VAR mi vengono dei dubbi. Dubbi su come viene gestita la partita dal VAR".