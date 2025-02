Fabregas in conferenza: 'Kolo Muani è stato pagato 80 milioni. Meritavamo la vittoria, c'era un rigore chiaro'

UEFA via Getty Images

Le parole diin conferenza stampa dopo- "Per 64 minuti siamo stati superiori a loro, meritavamo la vittoria. Poi Kolo Muani fa un goal così, ma è uno pagato 80 milioni. Non ricordo un’opportunità della Juventus a parte quella, fatica a trovare un’altra azione della Juventus. Abbiamo fatto una grande gara, sono orgoglioso della squadra, come allenatore sono orgoglioso. Non ci sono tante spiegazioni, Nico, il palo, la parata del portiere, poi arriva Kolo Muani e fa un gran goal. Dobbiamo migliorare, possiamo infinitamente farlo ma questa squadra gioca bene e compete molto bene. Confronto e analizzo le partite, faccio fatica a vedere una differenza tra il Como e le altre squadre. Alla fine è il risultato che ti fa dire se abbiamo giocato bene o no. Il rigore non dato per mano di Gatti è la spiegazione per cui non abbiamo vinto, ma se parliamo solo di calcio ho visto un gran Como oggi".

- "Prima volta che parlo di arbitri e Var. Oggi nessuno può dirmi che qui non c'era rigore su Gatti, che fa perdere il controllo della palla. Un rigore chiarissimo nel calcio di oggi, per questo c'è il Var. Io parlo per difendere il Como, la città, i tifosi che vengono qui tutte le settimane. Oggi fa male, non posso stare zitto: ognuno ha la sua opinione, ma dobbiamo parlare di più parità nella scelta dei rigori. Non possiamo fare una volta sì e l'altra no".