Fabregas torna a parlare delle polemiche arbitrali post Como-Juventus: 'Gli altri protestano, mi sono accodato'

È stata una settimana complessa per il mondo arbitrale, sia in Italia che a livello internazionale.Dalle polemiche sul rigore non concesso al Torino agli episodi contestati in Porto-Roma, fino al rigore assegnato contro l’Atalanta a Bruges e al tocco di mano diin Juventus , le decisioni arbitrali hanno generato discussioni accese.In particolare, Cescè tornato a parlare del caso di. Dopo essersi lamentato subito dopo la gara di venerdì scorso, l’allenatore del Como ha nuovamente affrontato il tema arbitrale in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro la Fiorentina.

Le parole di Fabregas in conferenza stampa

Cosa aveva detto Fabregas nel post Como-Juventus

“Provo sempre a non parlare di arbitri, rispetto tantissimo il loro lavoro e so quanto è difficile. Ho detto quello che ho detto per via di almeno cinque episodi di fila contro di noi, vedendo le proteste di tutti gli altri allenatori mi sono accodato anche io. Ho voluto alzare un po’ la voce, spero sia l’ultima volta che lo faccio anche se sarà impossibile.Credo che il problema non sia l’arbitro, ma come il VAR interviene; ci sono troppi casi simili interpretati in maniera diversa. Parlo spesso con gli altri allenatori dopo le partite, e posso dire che siamo tutti più o meno d’accordo“.Le parole di Fabregas a Sky nel post Como-Juventus." Bella prestazione? Sono soddisfatto della prestazione, non meritavamo di perdere. La squadra ha saputo gestire il dominio, cosa che non avevamo fatto contro Milan e Atalanta. Ci sono cose che non si possono combattere, come l’episodio del calcio di rigore.Bisogna interpretare? Non c’è nessuna interpretazione. È un rigore chiarissimo. Douvikas prende la palla con il petto e se Gatti non la tocca di mano, lui va davanti al portiere con un’occasione nettissima per vincere la partita. Invece vai a casa con zero punti, con l’aria da stupido. Ma oggi non sto zitto: è già successo in passato, come il fallo di Gigot su Paz contro la Lazio.Non dico che era rosso diretto, ma sicuro fallo e almeno giallo, non fischia niente e perdo un giocatore importante per tre partite. Poi contro il Milan: fallo netto in mezzo al campo non fischiato, poi arriva il corner e loro pareggiano, dandogli un’opportunità. Contro l’Udinese viene espulso Goldaniga per niente. Poi ancora contro la Lazio, con Pellegrini non espulso per seconda ammonizione".