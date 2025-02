Fabregas a Sky prima di Como-Juventus: 'Un piacere lottare con squadre come la Juventus'

Getty Images

Le parole di Cesc Fabregas a Sky a pochi minuti dal calcio d'inizio di Como-Juventus. Di seguito ecco le su dichiarazioni."Vogliamo solo parlare di cose positive: vogliamo creare una buona energia e poi vediamo dopo la partita cosa succede"."Ovviamente tanto, allenamento dopo allenamento e partita dopo partita. Si deve crescere, io sono giovne, ho tempo per imparare e analizzare. E' un piacere per me essere qui al primo anno e lottare con società come la Juve. Vogliamo metterla in difficoltà e speriamo di creare un bel clima qui al Sinigaglia".

- "In queste serate può alzare l'asticella? Assolutamente sì".