Fabregas a Sky: 'Juventus-Como, progetti simili'. Poi il commento su Thiago Motta

Le parole di Cesca Sky:"La Juventus è un club che punta sempre alla vittoria. Credo che il nostro progetto sia simile, entrambi vogliamo investire su giovani talenti per svilupparli in futuro. Quando guardo la Juventus, vedo sempre un allenatore di grande personalità. In tutte le partite disputate finora, ho notato un tecnico con idee chiare e ben definite. Tuttavia, il successo non dipende solo dalla strategia dell’allenatore, ma anche dalla qualità e dalla prestazione dei giocatori in campo.".