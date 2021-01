2









Gianluca Frabotta sta vivendo una stagione da sogno: con l'arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus è stato promosso in prima squadra e dopo essersi conquistato la fiducia dell'allenatore, in Coppa Italia contro la Spal ha trovato il primo gol in maglia bianconera. Secondo quanto riporta Opta il terzino classe '99, a 21 anni e 217 giorni, è il secondo italiano più giovane nella storia del club ad aver segnato un gol dopo l’ex attaccante bianconero Moise Kean nell'aprile 2019.