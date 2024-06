L'ex attaccante tra le altre anche della Juventus Fabioha parlato ai microfoni di SkySport direttamente da Senigallia (in provincia di Ancona, nelle Marche) nel corso della trasmissione Calciomercato l'Originale. Queste le sue parole sulla Juventus e sul nuovo tecnico Thiago Motta:- "La Juve vuole sicuramente puntare un’altra strada. L’aveva provata con Sarri, quella del bel gioco e della gioventù, per cambiare radicalmente. A Thiago Motta faccio un grosso in bocca al lupo".