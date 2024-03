Fabio, centrale classe 2005 Campione d'Europa in carica con l'Italia Under 19 che in questi giorni si sta giocando la fase Elite dell'edizione 2024, si è raccontato ai microfoni di Calciomercato.com parlando anche della, tra le voci di mercato dei mesi scorsi e il futuro. Ecco alcuni estratti delle dichiarazioni del giovane azzurro, attualmente al- "Ovviamente Chiellini, Bonucci, Maldini, Cannavaro... Loro sono top. Di questi giocatori guardo molti video e cerco di copiare il meglio. Io sono più un Bonucci che un Chiellini come giocatore, ma essere un mix di loro due sarebbe il top".- "Sì, alla fine ho scelto di stare in Germania per stare vicino alla mia famiglia, che da 20 anni si è trasferita qui. Io mi trovo bene col calcio tedesco e alla fine la scelta è stata quella".- "Sì, mi piacerebbe molto. È un mio sogno quello di giocare in Italia un giorno, spero sempre da giocatore della Nazionale. Intanto però sto molto bene al Borussia Monchengladbach".