Fabiotramite un video sul proprio canale YouTube ha commentato la situazione attuale dell'Inter. Le sue parole:'Inter ha acquisito un vantaggio difficilmente rimontabile: è possibile che le squadre rallentino, ma non sono sicuro che le altre le vincano tutte. Il campionato rimane aperto perché non si sa mai, ma l'Inter può concentrarsi sulla Champions League e lo scontro con l'Atletico sarà complesso: avrei preferito una squadra anche più forte ma meno rognosa. Bastoni è tornato ad essere il giocatore che conosciamo, decisivo: sarà importantissimo anche per gli europei. Thuram mi piace tantissimo, è veramente un giocatore sorprendente: questo fa pensare a come è costruita l'Inter"."Ha già preso due giocatori: Taremi è un attaccante di sicuro rendimento, Zielinski è utilissimo ed è un cambio in più, lui e Frattesi come cambi fanno pensare ad una squadra ancora più forte. Non so se questo preluda ad una cessione, perché la situazione finanziaria la conosciamo e possibile l'Inter sia costretta anche quest'anno a fare cessioni. Ma la bravura dell'Inter è stata quella di costruirsi prima la squadra e poi fare la cessione importante avendo già delle alternative. Non possiamo non fare i complimenti a Marotta, lo stimo: in una situazione complessa è riuscito a tenere in mano l'azienda nel giusto modo. La società si è mossa bene, l'allenatore benissimo: vedremo cosa succederà in Champions League, aspetto quella partita con molta impazienza".