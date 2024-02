Il noto commentatore Fabiotramite il suo canale YouTube ha parlato della Juventus e di Massimiliano Allegri. Le sue parole:"Ormai sull’argomento Allegri Juventus ci sono due fazioni e una tende diciamo a salvare Allegri e a sottolineare la distanza tra la rosa della Juventus soprattutto a centrocampo e la rosa dell’Inter mentre l’altra parte dice che non è una differenza di rosa ma di utilizzo della rosa e quindi la colpa è di Allegri. Io credo che le cose vadano analizzate, magari, attraverso numeri, come vuole la logica e non secondo un preconcetto iniziale, a differenza di cosa sta accadendo adesso nel calcio, quindi analizziamo la realtà. La realtà è che la Juventus nelle ultime tre partite ha fatto un punto e ha giocato a tratti molto male, per esempio in un tratto della partita contro l’Empoli e tutta la partita contro l’Udinese. La rosa della Juventus è forte come quella dell’Inter? In questo momento no, come ha già avuto modo di dire. È stata costruita meglio la rosa dell’Inter sia come mercato sia grazie al lavoro di Inzaghi. La Juventus in questi due anni non è riuscita a crescere, se non con i giovani, che sono spericolati perché ha avuto una serie di difficoltà l’anno scorso clamorose che l’hanno portato a non crescere".