Fabio Caressa, sul proprio canaleha parlato di Dean Huijsenm difensore della Roma in prestito dalla Juventua: "Un gol simile lo aveva fatto anche in Next Gen. Secondo me siamo di fronte ad un giocatore che diventerà un prospetto eccezionale. L'esultanza ha denotato la sua necessità di maturare ancora, con quel gesto ha dimostrato che è ancora un ragazzino". Il giornalista fa riferimento al gesto polemico del giocatore dopo il gol segnato, quando ha "zittito" i tifosi del Frosinone che lo avevano fischiato da inizio partita.