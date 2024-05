Fabioha parlato ai microfoni di SkySport della Juventus e del futuro allenatore bianconero. Le sue parole:"Se Thiago Motta andasse alla Juventus bisogna dargli tempo per far capire alla squadra i suoi desideri di gioco e quindi sarà molto importante anche i giocatori che avrà a disposizione. Secondo me c'è un giocatore importantissimo che è il centravanti del Bologna che è molto diverso da Vlahovic perché torna indietro, partecipa, aiuta, non perde mai la palla, non è egoista e la gioca sempre. Bisogna avere gente se sa tener palla, Vlahovic non la sa tenere, ha qualche difficoltà a controllarla e quindi anche sotto questo aspetto la Juventus deve trovare giocatori con queste caratteristiche. L'uomo giusto? Se la Juventus vuole cambiare è l'uomo giusto ma potrebbe esserlo anche per il Milan e sarà sicuramente un bell'esame per lui che dovrà prendersi responsabilità e attese che si hanno su di lui perché si pensa che possa cambiare completamente una squadra"."Sicuramente a centrocampo servono giocatori di qualità. Almeno tre giocatori che facciano la differenza, poi un altro esterno che salti l'avversario, Soulè ha tecnica e dribbling ma serve qualcosa di diverso e poi un attaccante. Zirkzee con Vlahovic? Secondo me possono giocare insieme. Giocatore indispensabile? Chiesa perché servono giocatori che dribblano, fanno la differenza e lui la fa".