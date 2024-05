Le parole di Fabioalla Gazzetta dello Sport:"Allegri ha ancora un anno di contratto alla Juve e in passato ha rifiutato offerte delle grandi squadre europee. Oggi si scaricano su di lui tutte le colpe di questa Juve che però non è una squadra forte. La cosa strana era vederla in lotta per lo scudetto: ha un centrocampo mediocre, e il centrocampo è il motore di tutto".