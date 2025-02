Fabio Capello a Sky: 'Anche Giuntoli è coinvolto nell'insuccesso della Juventus'

Getty Images

Le parole di Capello

Le parole di Fabioa Sky Sport, all'indomani dell'eliminazione della Juventus in Coppa Italia, contro- Le parole di Motta? Un attacco a tutti quanti direi. Ho visto una Juventus che h permesso all’Empoli di andare in porta quando voleva, mi sembrava il Milan in certi momenti con il centrocampo che non filtra. Questa è stata una cosa chiara, non si è vista grinta e determinazione, neanche la qualità di alcuni di loro. Però io punterei a qualcosa di più importante. Hanno cominciato lasciando casa calciatori spogliatoio, importanti, tra tutti dico Chiesa che faceva giocate che risollevavano il morale. Hanno cercato di cambiare tutto e subito un programma di arrivare allo scudetto in 3 anni. Ha cercato Thiago di dare un gioco particolare. Ho sentito che si è arrabbiato con Gatti perchè voleva palloni verticali, finalmente ha capito che il gioco di possesso non dava i risultati come ala Bologna. Quando hanno trovato un avversario che gioca con più determinazione hanno sofferto

- Ci sono errori da parte della dirigenza, di Giuntoli stesso. SI parla sempre di Motta ma credo che Giuntoli sia coinvolto in questo insuccesso. Quando si scelgono calciatori li si ritiene sicuri per un top club. Le scelte sono importantissime, vanno fatte con capacità di capire se possono indossare una magli pesante e questo non l’ha capito la Juve che h speso tanto, ma non ha speso in maniera giusta. Buoni giocatori ma nessuno fa la differenza.– Quando uno non gioca e capisce di non avere fiducia, si ritrova giocare ieri dopo tanto tempo in coppia con Kolo Muani… è stato difficile per lui. L’ho visto dopo l’occasione che si è allungato palla si è un po’ perso. Credo non si sereno e quando non sei sereno commetti errori.- Corsa Champions? Due caselle e mezza occupate, poi sta iniziando il campionato per occupare la quarta casella. Si tratta del minimo per club come Juve e Milan che hanno fatto mercati ambiziosi.